「巨人春季キャンプ」（３日、宮崎）巨人の田中将大投手が今キャンプ初めてブルペン入り。捕手を立たせて３６球を投じ「良かったです」と好感触を口にした。キャッチボールの状態が良かったため、急きょブルペン入り。「練習しているようなことと同じ感じに投げられたので、すごい収穫だったと思います」と手応えを口にした。キャンプ前に数回、ブルペン入りしたが「全然違います。投げてる感覚が全然違います。めちゃくち