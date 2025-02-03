【ベルギーリーグ】ユニオン・サンジロワーズ 2−1 シント＝トロイデン（日本時間2月3日／スタッド・ジョゼフ・マリアン）【映像】同点弾生んだ“精密ダイレクトロングパス”元日本代表・遠藤保仁を彷彿とさせる、美しく、正確な1タッチパスだった。出し手はシント＝トロイデンの日本代表MF藤田譲瑠チマ（22）。綺麗な放物線を描き、相手の背後を突いたボールが得点の起点になった。注目のプレーは、シント＝トロイデンが第24