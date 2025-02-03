「レース記者コラム仕事・賭け事・独り言」競輪にあってボートレースにないもの。前回の当欄では“世界”を挙げた。今回は“大型新人”。養成所を早期卒業した市田龍生都（２３）＝福井・１２７期・Ａ３＝が松戸でデビューするというので、タイミングよく取材することができた。当日はＦ２開催なのに取材陣が殺到。動画取材もあり、記念開催並の混雑ぶりだった。その中で、堂々と対応する市田の姿は大物そのもの。コメント