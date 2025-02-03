京王プラザホテルは、「ストロベリースイーツブッフェ」を5月6日まで開催する。「五感で楽しむガーデンピクニック」をテーマに、さまざまなスタイルにアレンジしたいちごスイーツを中心に14種類を用意する。メニューの一例は、「焼きたてバニラスフレ 〜いちごクリーム添え」、「いちごのフォンダンショコラ」、「絞りたて いちごのモンブラン」など。また好きなパフェを創作できるコーナーを初めて設置するほか、ラクレットチーズ