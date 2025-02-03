（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２日、記者団に対し、政権がウクライナやロシア、さらに「さまざまな関係者」との会談を予定していると語った。トランプ氏はアンドルーズ空軍基地で「我々はウクライナとロシアの問題に対処しており、ウクライナとロシアを含むさまざまな関係者との会合や会談を予定している」と述べた。トランプ氏の発言の前には、ゼレンスキー・ウクライナ大統領の補佐官が同国の支援国に「より徹底したアプローチ」