モデルの水原希子（34）が3日、インスタグラムで、米・ロサンゼルスの山火事で全焼した自宅の状態を明かした。「家が全焼してしまった…」水原希子＆佑果姉妹、米LA山火事被害を語る東京とロスの二拠点生活を送っている水原は、自宅があったと思われるがれきに覆われた敷地に立っている写真などを投稿。「言葉を失う、とはまさにこの事かな。Altadenaの家がものの見事に全焼していました」と報告。粉々になった思い出の品の写真も