侍ジャパンの井端弘和監督が３日に阪神春季キャンプ地の沖縄・宜野座を視察訪問。虎の主砲・佐藤輝明内野手を有力な選出候補であると高く評価した上で、自身の本職である三塁の定位置をシーズンを通して死守するよう厳命した。入団から３年連続で２０本塁打以上をマークしてきた佐藤輝だが、昨季はキャリア最低の１６本塁打。失策数も１２球団最多の２３と攻守に課題を残した。それでも侍指揮官からの高い評価は揺るがない。「