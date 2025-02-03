実業家の堀江貴文氏が３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。２日放送の「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）で自身の発言が訂正された件について言及した。同番組では元タレント・中居正広氏の女性トラブルをめぐるフジテレビ問題について特集。出演した堀江氏は元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏と対談したとして、「なるほどなと思ったのはフジテレビだけがアナウンス室がアナウンス局ではなくて編成局の下にある。編成局員の先