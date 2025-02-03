ガールズグループIVEが堂々とした“アティチュード”でK-POP界を揺るがす。【写真】ファンも思わず混乱…ウォニョンの“異次元美貌”所属事務所STARSHIPエンターテインメントによると、IVEは本日（2月3日）18時に各種音楽ストリーミングサイトを通じて3rdミニアルバム『IVE EMPATHY』をリリースし、本格的なカムバック活動に突入する。去る1月13日、IVEはダブルタイトル曲の1つである『REBEL HEART』を先行公開し、カムバック前の