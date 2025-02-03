女優の小松彩夏が２日、オフィシャルブログを更新。第１子となる男児の出産を報告した。この日、「ご報告」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「ご報告 先日2025年１月28日 無事に第一子となる元気な男の子を出産しました」と第１子出産を報告。“Just born 39w4d 3284g Baby boy”と記しながら、指を握る新生児の小さな手の写真を公開した。続けて「大変な出産になりましたが、ずっとお腹にいてくれた我が子が無事に産まれ