今回ご紹介するのは豆次郎(三匹目)さんがニコニコ動画に投稿した『えっ！？ここからでも入れる保険があるんですか！？（犬）【Dead by Daylight】』です。投稿者メッセージ（動画説明文より）【アドオン】『油を差したスロットル』・チェーンソーを使用した後の回復時間が5%短縮する・この効果はオーバードライブ中に適用されない『高速アイドラネジ』・オーバードライブのメーターが減り始めるまでにかかる時間が30%増加する【