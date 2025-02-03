お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が、2日放送のテレビ朝日系『チョコプランナー』（毎週日曜深0：10）に出演。「墓場まで持っていくつもりだった」としたエピソードを明かした。【写真】現金一括購入！チョコプラ長田、真っ赤な高級車と2ショットこの日の番組は、みんなで湯船につかっていると、つい自分の栄光や自慢をのぼせ上がってしゃべってしまうという企画。チョコレートプラネット・松尾駿のほか、オ