国土交通省と気象庁は3日、今季一番の強い寒気の影響で4日から日本海側を中心に広い範囲で大雪が降る恐れがあるとして、不要不急の外出を控えるよう呼びかけた。普段は雪が少ない地域でも長期間の降雪となる可能性がある。