住友化学社長に就任する水戸信彰氏住友化学は3日、水戸信彰専務執行役員（64）が4月1日付で社長に昇格する人事を発表した。岩田圭一社長（67）は代表権のある会長に就く。十倉雅和会長（74）は取締役相談役となり、6月開催予定の株主総会で取締役を退任する見込み。十倉氏は5月に経団連会長も退く予定。社長交代は6年ぶり。サウジアラビアでの石油化学事業などが苦戦して業績が落ち込んだが、現体制での構造改革に一定の成果を