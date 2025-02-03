DeepSeekショックとエヌビディア急落の影響は？ 先週（1月27日週）の市場は、まさにジェットコースターのような動きでした。前回のコラムでも解説した通り、DeepSeekショックでエヌビディア［NVDA］が急落し、AI関連株が激しく売られました。このパニック売りは、「強気派の覚悟」を試すまたとない機会になったと思います。 1月31日（金）には、事前に分かっていたとは言え、マーケットは関税リスクにフォ&#12