「この冬一番の強い寒気」が日本上空に流れ込む影響で、4日以降、日本海側の広い範囲を中心に大雪となりそうだ。強い冬型の気圧配置は数日続く見込みで、気象庁と国土交通省は3日、会見で大雪に対する緊急発表を行い、車両の大規模な立ち往生を防ぐため、不要不急の外出を控えるよう呼びかけた。警報級となる可能性がある地域気象庁によると、6日ごろをピークに「数年に1度の強い寒気」の南下が予想されている。日本海上にはこ