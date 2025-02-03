Rie Ishiguro［東京３日ロイター］ - 投資ファンドのＣＶＣキャピタル・パートナーズは３日、同日を期限としていたマクロミルの株式公開買い付け（ＴＯＢ）を今月１７日まで延長すると発表した。１株当たりの買い付け価格は１２５０円から変更していない。ＣＶＣは昨年１１月に、マクロミルの完全子会社化を目指しＴＯＢを開始。先月、買い付け価格を１１５０円から引き上げていた。