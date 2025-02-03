天地のはじまり 天地創造と神々の誕生 【別天つ神と神世七代が誕生する】 昔、天地は一つのものでした。それが分かれて二つになったとき、高天の原（たかあまのはら）に最初に姿を現したのは、アメノミナカヌシノカミ（天之御中主の神）でした。続けてタカミムスヒノカミ（高御産巣日の神）が、次にカムムスヒノカミ（神産巣日の神）が現れました。この頃、大地はまだ水に浮いた油のように漂っている状態でした。 次に現れたの