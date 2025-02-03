米株価指数先物時間外取引ダウ700ドル超安 東京時間13:44現在 ダウ平均先物MAR 25月限43990.00（-708.00-1.58%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限5938.50（-128.75-2.12%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限20990.75（-598.50-2.77%）