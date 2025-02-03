北朝鮮はアメリカの国務長官が「ならず者国家」と発言したとして、名指しで非難しました。トランプ大統領の就任後、北朝鮮がアメリカを非難するのは初めてです。北朝鮮外務省は3日、朝鮮中央通信を通じて談話を公開しました。アメリカのルビオ国務長官がインタビューで北朝鮮を「ならず者国家」と発言したとして、「冒涜（ぼうとく）する妄言」だと反発。アメリカを「もっとも不良な国家」としたうえで、「国際法的原則に全