山九が反発している。同社は１月３１日取引終了後、２５年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の３９０億円から４１０億円（前期比１６．４％増）に引き上げた。 売上高予想も５９６０億円から６０４０億円（同７．２％増）に上方修正。機工事業でメンテナンスのＳＤＭ（大型定期修理工事）案件での追加工事の獲得及び設備工事の設備更新・増強工事の獲得、物流事業でも構内での付帯作業獲得及び輸送作