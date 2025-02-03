★自宅でお試しリポート★出演者たちが有効活用できると思った商品を自宅に持ち帰り、実際に使ってリポートする企画！今回は、『コープデリミールキット』をご紹介いたします。 出演者：西村真二（コットン）・小島奈津子・鈴木亜美・佐野晶哉（Aぇ! group） ■今回紹介した商品?9品目の八宝菜(海老・帆立・いか)2〜3人前885円?やわらかイカと筍のXO醤炒め (舞茸入り)2〜3人前885円?田舎風すいとん鍋(醤油)2人