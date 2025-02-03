音楽を聴いたり友人と通話したりと、もはや日常に欠かせないワイヤレスイヤホン。でも、よく使うからこそ劣化スピードも早くて、コンパクトなサイズだけになくしやすいことが悩みの種。そこで今回は、スヌーピーの公式グッズを取り扱うオンラインショップ「おかいものSNOOPY」から、ユーザーの多いAirPods Proを充電ケースごと収納できるケースと、おすすめのワイヤレスイヤホンをピックアップ！【画像】かわいすぎ！スヌーピーデ