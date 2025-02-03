ジュビロ磐田は２月１日、鹿児島キャンプの総仕上げとして、清水エスパルスとの“静岡ダービー”に臨んだ。45分×４本マッチの結果は、０−２とされた２本目の途中で、雷雨により打ち切り。ファーストセットの選手たちが90分プレーできなかっただけでなく、その他の選手たちは全くプレーできずに、不完全燃焼で終わってしまった。セットプレーとボールロストから２失点したが、試合内容としてはポジティブな要素も多かった。た