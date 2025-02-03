現地２月２日に開催されたリーグ・アン第20節で、古橋亨梧が１月末に加入したレンヌはストラスブールとホームで対戦。89分にCKからリュドビク・ブラスが決勝点を挙げ、１−０で勝利を収めた。この一戦に古橋はCFでいきなり先発し、立ち上がりから果敢なプレスをかけ続けるなど献身的にプレー。一方でクロスからのシュートやミドルを放つ場面はあったが、ボールタッチはわずか７回に留まった。攻撃面で見せ場を作れなかった日