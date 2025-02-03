ももいろクローバーZの百田夏菜子が自身のInstagramを更新し、俳優・芳根京子との韓国旅のオフショット動画を投稿した。 【動画】大親友の俳優・芳根京子と訪れた韓国でのプライベート動画を公開した百田夏菜子（ももいろクローバーZ） ■百田夏菜子と芳根京子がサングラスをかけて韓国を闊歩 百田は「お待たせしました。きょんちゃんと韓国へ行った時の。とても幸せな時間でしたっ」と綴り、芳