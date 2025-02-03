春節期間中、多くの外国人観光客が中国に入国し、中国の春節の雰囲気を楽しんでいます。中国とラオスの国境にある雲南省のモーハン鉄道出入国審査場は、にぎやかに行き交う人々でごった返しています。モーハン出入国辺防検査所の統計によると、出入国審査場では春節休暇の最初の4日間で出入国のピークが訪れ、前年比4％増の延べ1万7000人以上が検査を受け通過しました。特に入国する人の流れでは、22の国と地域から延べ3300人以上