◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ第1クール3日目（3日、宮崎市）プロ野球・巨人の春季キャンプは3日目を迎えています。この日は朝から青空がのぞき、野手は朝から屋外で練習を実施。午前中はポジション別ノックなどで守備練習を行い、午後からはバッティング練習などを行っています。フリー打撃やティーバッティング、トスバッティングなどを行う野手たち。阿部慎之助監督も間近で見守り声をかけました。すると思わぬハプニングも