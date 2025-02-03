バスケットボール女子日本代表のコーリー・ゲインズ新監督（５９）が３日、都内で就任会見を行った。米国出身のゲインズ新監督は現役時代にＮＢＡのネッツやセブンティシクサーズ（７６ｅｒｓ）などでプレーし、日本リーグの参戦経験もある。引退後は指導者となり、米女子プロバスケＷＮＢＡのマーキュリーで指導し、２００７年はアシスタントコーチ、０９年はヘッドコーチとして優勝の実績がある。ゲインズ新監督は「大きな