ドジャースのスター選手が２日（日本時間３日）にクリス・テイラー主催チャリティーイベントに参加し、ロサンゼルスのマンハッタンビーチで寒中水泳を行った。ベッツ、グラスノー、エドマン、スミス、ロハス、パンダらが海パン姿で登場。１２選手が約４００人のファンと悲鳴を上げながら海水に飛び込んだ。テイラー夫妻は慈善団体「ＣＴ３」を設立しており、ＭＬＢ公式によるとイベントは２年連続２度目。今年は山火事災害の復