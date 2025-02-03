1991年の『ストリートファイター?』の発売により人気が爆発、社会現象にまでなった対戦格闘ゲーム。幾度かのブームと低迷期を繰り返し、そして現在、再び世界的ブームが起きている。’23年に発売された『ストリートファイター?』（以下・スト６）が全世界で販売本数400万本を突破。それに伴い、eスポーツの世界が加熱しているのだ。’24年中に世界各地で開催されたリアル大会、並びにネット上で開催された大会で予選が行われ、’25