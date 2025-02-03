中国・台湾などの中華圏で旧正月「春節」に伴う大型連休が始まり、多くの外国人観光客が北海道内の観光地を訪れる中、登別市のＪＲ登別駅では客の手荷物を無料で運ぶポーターサービスが連日、行われている。駅にはエレベーターもエスカレーターもなく、乗降客は階段を使わなければならない。このため、登別国際観光コンベンション協会と市が２０１５年から、春節の時期に合わせて手荷物運びのサービスをしている。連休初日の