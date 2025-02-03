エリック・クラプトンが4月に開催する、日本武道館公演の追加公演開催が発表された。 （関連：THE ALFEE、矢沢永吉、エリック・クラプトン……2023年に大台突破した武道館公演の新記録） 2年ぶりの来日公演となる今回は、4月14日を皮切りに、16日、18日、19日、21日、24日の計6日間に加え、ソールドアウト続出を受けて4月26日、27日の追加公演開催が決定。エリック・クラプトンの日本武道館公演数は、4月27日の公演を