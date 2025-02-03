オプテージは、MVNOサービス「mineo」の「2025春のマイネオ割」で「端末代特価セール」を開催する。期間は2月4日～3月31日。 セールの一例として「motorola edge 40 neo」は通常4万9896円のところ、3万30円引きの1万9866円になる、また「Xperia 10 VI」は通常、6万8640円のところが2万350円引きの4万8290円となる。ほかに「AQUOS Sense9」（8GB/256GB）は通常6万4416円のところが1万9470円