Perfume(パフューム)の新曲「Human Factory - 電造人間 -」が、2025年2月7日(金)に配信リリースされる。Perfumeの新曲「Human Factory - 電造人間 -」2024年9月に待望の新作アルバム『ネビュラロマンス 前篇』をリリースし、同作を引っ提げた全国ライブツアーを行なっているPerfume。新曲の「Human Factory - 電造人間 -」は、2月7日(金)に公開される映画『ショウタイムセブン』の主題歌となる楽曲だ。主演・阿部寛の映画『ショウ