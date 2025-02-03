Nikunj OhriManoj Kumar[ニューデリー ３日 ロイター] - インド財務省の高官は、トランプ米大統領がカナダやメキシコ、中国への関税を表明する中、インドは貿易政策において保護主義であるというシグナルを出したくないと語った。トランプ氏は１日、カナダとメキシコからの輸入品に２５％の関税、中国からの輸入品に１０％の追加関税を４日から課す大統領令に署名した。こうした動きは、世界経済を減速させ、インフレを再燃