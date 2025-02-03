【S.H.MonsterArts スターダスト・ドラゴン】 予約開始：2月3日16時 7月 発売予定 価格：16,500円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.MonsterArts スターダスト・ドラゴン」を7月に発売する。2月3日16時より予約を開始する予定。価格は16,500円。 本製品は、「遊☆戯☆王5D's」より主人公「不動遊星」のエ&#