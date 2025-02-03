¹¾Æ¬2¡§50¤µ¤ó¤¬¡Ö¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¡Ø¤¦¤Þ¤·¤é¡Á¡Ù¡Ê¤¦¤Þ¤¤¤Î°Õ¡ËÏ¢È¯¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¼¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¹¾Æ¬2¡§50´Æ½¤·ã¿ÉÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥ÕÃÄ´Æ½¤¥¤¥«ËÏ¥È¥ê¥×¥ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×¡£²Á³Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀÇ¹þ398±ß¤Ç¡¢2·î4Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¨¥¬¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ß¥ê