◆第７５回東京新聞杯・Ｇ３（２月９日、東京競馬場・芝１６００メートル）昨年の覇者サクラトゥジュール（セン８歳、美浦・堀宣行厩舎、父ネオユニヴァース）が、レイチェル・キング騎手とともに連覇＆重賞連勝を狙う。前走の京都金杯は関屋記念（１３着）以来となる５か月の休み明けに加え、トップハンデ５８キロを克服して重賞２勝目。キング騎手は今回の短期免許初日での重賞制覇となり、改めて手腕をアピールした。前走