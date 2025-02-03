巨人の主砲・岡本和真内野手（28）が3日、キャンプ初の屋外フリー打撃を行った。51スイングで8本の柵越えと豪快な打撃を披露。「左第五腰椎分離症」で昨年11月のプレミア12を辞退していたが、その影響を感じさせず、最後の1スイングも柵越えで締め、スタンドから拍手が起きた。