【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『BEAT AX Vol.5』にてJYP所属の先輩後輩アーティストによるプレミアムライブが実現！ NAYEON（TWICE）とNEXZの豪華共演が実現したイベント『BEAT AX Vol.5』が、2月1日・2日、東京・有明アリーナにて開催された。 最初にパフォーマンスしたNEXZは、新作The 1st Mini Album『NALLINA』収録の新曲を中心に、まず7曲を披露。TOMOYA・HARU・HYUIが初めて作詞を手掛け