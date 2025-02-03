ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）がInstagramを更新。黒縁メガネとレザージャケットが麗しいプライベート写真を披露している。 【写真】かっこよすぎるチャウヌのプライベートショット／【動画】爽やかなラブソング「Hey Hello」MV ■チャウヌの笑顔を助手席目線で堪能！彼氏感あふれる投稿にファン歓喜 チャウヌはこの日、カフェで楽しいひと時を過ごした様子。前髪を下ろしたナチュラルヘア、黒