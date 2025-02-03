恋人の振る舞いに疑問を抱くこともあるでしょう。今回は、注意すべき恋人の問題行動を紹介してみましょう。【他人に責任をなすりつける】自分の誤りを認めず、つねに他人を責める彼の言動は、今後大きな問題となる恐れがあります。このような他責の傾向が見受けられる際は、その関係性について見直すことが求められているかもしれません。【優先順位のズレ】自分の欲望を最優先しながら、パートナーの感情を考慮に入れないような振