不朽のミュージカルとして20年以上愛され続けている「ウィキッド」が待望の映画化！音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント『ウィキッド ふたりの魔女』が2025年3月7日（金）に全国ロードショー。今回、2025年2月3日に日本語吹替版キャスト会見が行われました。エルファバ役・高畑充希さん、グリンダ役・清水美依紗さん、フィエロ役・海宝直人さんらが登壇したイベントの様子を紹介していきます。 映画『ウィキッド ふた