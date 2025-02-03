エンタメメディア「タレントパワーランキング supported by DmMiX」を運営するアーキテクトは、Z世代（10代〜20代前半の男女）が回答した結果のスコアを調査（※俳優の年齢は2025年1月20日時点）。その調査結果から、Z世代にとって「演技力がある」イメージが強い20代男性俳優ランキングを発表します！ 【5位までのランキング結果を見る】2位：前田旺志郎／スコア57.12位は、2000年12月7日生まれの前田旺志郎さんでした。幼少期か