［ワシントン１日ロイター］ - 米国防総省は１月３１日、同省の庁舎内専用スペースを使用できるメディアを一部入れ替えると発表した。前代未聞の措置。同省はニューヨーク・タイムズ、公共ラジオ（ＮＰＲ）、ＮＢＣニュース、ポリティコの４社に対し２月１４日までに専用スペースを明け渡すよう命じた。代わりにニューヨーク・ポスト、ワン・アメリカ・ニュース・ネットワーク（ＯＡＮＮ）、ブライトバート・ニュース・ネ