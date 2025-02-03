阪神のドラフト2位・今朝丸裕喜投手（報徳学園＝18）が3日、2軍キャンプ地の沖縄県うるま市具志川球場で春季キャンプ初のブルペン入りを果たした。右腕は捕手・藤田を相手に30球、直球に加え、スライダー、カーブ、フォークといった変化球も試した。ブルペンでは平田2軍監督、久保田2軍投手チーフコーチが熱視線を送った。