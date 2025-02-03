ヘンリー王子のビザ問題に関してドナルド・トランプ米大統領は「諦めないだろう」と、王室専門家が分析している。英紙サンが２日、報じた。保守系シンクタンクのヘリテージ財団は、ヘンリー王子が不当に米国への入国を許可された可能性があると考え、王子の移民書類の開示を求める訴訟を再開した。同財団は、ヘンリー王子が２０２３年に出版した回顧録「スペア」でコカイン、マリフアナ、マジックマッシュルームを摂取してい