元フジテレビの長谷川豊アナウンサー（49）が1日、実業家・堀江貴文氏のYouTubeチャンネルに出演して明かしたフジ時代のエピソードについて、元フジでフリーの笠井信輔（61）アナウンサーがブログで否定した。【写真あり】「すごい体験だった」、笠井アナの“否定”に反論する長谷川アナコメント動画は長谷川アナと堀江氏の対談で、タイトルを「【緊急対談】『フジテレビに上納文化はあります』日枝久が作った“歪な構造”を元