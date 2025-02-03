3日、衆議院予算委員会にて、石破総理は日本維新の会の阿部司氏からの「周波数割り当て制度」についての質問に答えた。【映像】石破総理の回答阿部氏は一連のフジテレビの問題を引き合いに出しながら「放送事業者の新陳代謝の必要性」を問いかけ、「“既得権的な周波数割り当て”から透明性のある周波数オークション制度への移行が必要ではないか？」と質問。これに対し、石破総理は「総務省からフジテレビに対し第三者委員